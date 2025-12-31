Усик рассказал, когда может состояться поединок против Уайлдера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой World Sports Summit.

Когда Усик будет драться против Уайлдера?

Украинский боксер не раскрыл точной даты проведения поединка. Он отметил, что сейчас его команда работает над тем, чтобы организовать противостояние.

Моя команда сейчас работает над этим. Мы хотим устроить бой в следующем году, возможно, летом. Думаю, следующем году у меня будет бой,

– сказал Усик.

Отметим, что ранее Эгис Климас в интервью The National назвал вероятный срок и место проведения боя Усик – Уайлдер.

"Мы рассматриваем Лас-Вегас или Лос-Анджелес, а даты – конец апреля, начало мая. Уайлдер – одно из лучших имен, с которыми Александр еще не встречался. Он все еще в хорошей форме, и он все еще боец, поэтому он интересен. И к тому же это Соединенные Штаты", – сказал Климас.

Также Тайсон Фьюри недавно выступил с заявлением относительно поединка между Усиком и Уайлдером. В комментарии Boxing News Online "Цыганский король" рассказал, почему украинец высказался против американца.

"После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером", – сказал Тайсон.

Усик – Уайлдер: что известно о бое?