Усик розповів, коли може відбутися поєдинок проти Вайлдера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням World Sports Summit.

Коли Усик битиметься проти Вайлдера?

Український боксер не розкрив точної дати проведення поєдинку. Він наголосив, що наразі його команда працює над тим, щоб організувати протистояння.

Моя команда зараз працює над цим. Ми хочемо влаштувати бій наступного року, можливо, влітку. Думаю, наступного року у мене буде бій,

– сказав Усик.

Відзначимо, що раніше Егіс Клімас в інтерв'ю The National назвав ймовірний термін та місце проведення бою Усик – Вайлдер.

"Ми розглядаємо Лас-Вегас або Лос-Анджелес, а дати – кінець квітня, початок травня. Вайлдер – одне з найкращих імен, з якими Олександр ще не зустрічався. Він все ще в хорошій формі, і він все ще боєць, тому він цікавий. І до того ж це Сполучені Штати", – сказав Клімас.

Також Тайсон Ф'юрі нещодавно виступив із заявою щодо поєдинку між Усиком та Вайлдером. У коментарі Boxing News Online "Циганський король" розповів, чому українець висловився проти американця.

"Після боїв зі мною і великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена і хоче битися з Вайлдером", – сказав Тайсон.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій?