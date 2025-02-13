Украинские спортсмены учатся спасать жизни: новый проект от FAST и Favbet Foundation

С начала текущего года спортивное сообщество Украины активно работает над повышением своей готовности к чрезвычайным ситуациям. В рамках совместного проекта команды FAST и Favbet Foundation, более 1800 тренеров и спортсменов из всех регионов страны пройдут обучение современным методам оказания помощи.

Результаты первого этапа

В течение января-февраля состоялся первый этап тренингов, во время которого опытные инструкторы FAST провели 10 занятий для 212 участников. К программе присоединились представители таких видов спорта, как спортивная гимнастика, тяжелая и легкая атлетика, дзюдо, гребля, греко-римская и вольная борьба.

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Во время обучения спортсмены и тренеры освоили методы остановки критических кровотечений, оказания помощи лицам без сознания и проведения сердечно-легочной реанимации. Эти навыки могут стать решающими в ситуациях, когда каждая секунда имеет значение.

Дальнейшее сотрудничество FAST и Favbet Foundation: Поддержка и масштабирование проекта

Учитывая высокий уровень заинтересованности и положительные отзывы участников, в 2025 году планируется расширение программы. Дополнительные тренинги охватят более 1600 спортсменов в разных регионах Украины. Это первый масштабный проект системного обучения первой помощи среди спортивного сообщества страны.

Учитывая высокий уровень заинтересованности и положительные отзывы участников, в 2025 году планируется расширение программы. Дополнительные тренинги охватят более 1600 спортсменов в разных регионах Украины. Это первый масштабный проект системного обучения первой помощи среди спортивного сообщества страны.

Перед нами стоят серьезные вызовы – нужно не только охватить наибольшее количество людей этими жизненно важными знаниями, но и поставить такое обучение на системные рельсы, потому что запрос только растет. Спасибо нашим партнерам, благодаря которым мы можем даже в такие сложные времена масштабировать этот проект на всю страну,

– отметила директор FAST Евгения Згурова.

Новый проект от FAST и Favbet Foundation / Фото Favbet

"Инвестиции в обучение первой помощи – инвестиции в будущее Украины", – Favbet Foundation

В благотворительном фонде Favbet Foundation, который системно способствует развитию украинского спорта и социальных инициатив, заявили, что будут поддерживать проект до момента полной реализации.

"Мы уверены, что инвестиции в обучение первой помощи среди спортсменов являются инвестициями в будущее Украины. Своей деятельностью мы стремимся создать безопасную среду, где каждый имеет возможность развиваться и помогать другим в критических ситуациях. Поддержка таких инициатив является неотъемлемой составляющей нашей миссии по развитию спорта и образования в Украине", – отметили в фонде Favbet Foundation.