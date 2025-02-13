Результати першого етапу

Протягом січня-лютого відбувся перший етап тренінгів, під час якого досвідчені інструктори FAST провели 10 занять для 212 учасників. До програми долучилися представники таких видів спорту, як спортивна гімнастика, важка та легка атлетика, дзюдо, веслування, греко-римська й вільна боротьба.

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Під час навчання спортсмени та тренери засвоїли методи зупинки критичних кровотеч, надання допомоги непритомним особам і проведення серцево-легеневої реанімації. Ці навички можуть стати вирішальними у ситуаціях, коли кожна секунда має значення.

Подальша співпраця FAST та Favbet Foundation: Підтримка та масштабування проєкту

Зважаючи на високий рівень зацікавленості та позитивні відгуки учасників, у 2025 році планується розширення програми. Додаткові тренінги охоплять понад 1600 спортсменів у різних регіонах України. Це перший масштабний проєкт системного навчання першої допомоги серед спортивної спільноти країни.

Зважаючи на високий рівень зацікавленості та позитивні відгуки учасників, у 2025 році планується розширення програми. Додаткові тренінги охоплять понад 1600 спортсменів у різних регіонах України. Це перший масштабний проєкт системного навчання першої допомоги серед спортивної спільноти країни.

Перед нами стоять серйозні виклики – потрібно не лише охопити якнайбільшу кількість людей цими життєво важливими знаннями, а й поставити таке навчання на системні рейки, бо запит лише зростає. Дякуємо нашим партнерам, завдяки яким ми можемо навіть у такі складні часи масштабувати цей проєкт на всю країну,

– зазначила директорка FAST Євгенія Згурова.

Новий проєкт від FAST та Favbet Foundation / Фото Favbet

"Інвестиції у навчання першій допомозі – інвестиції у майбутнє України", – Favbet Foundation

У благодійному фонді Favbet Foundation, який системно сприяє розвитку українського спорту та соціальних ініціатив, заявили, що підтримуватимуть проєкт до моменту повної реалізації.

"Ми впевнені, що інвестиції у навчання першої допомоги серед спортсменів є інвестиціями у майбутнє України. Своєю діяльністю ми прагнемо створити безпечне середовище, де кожен має можливість розвиватися і допомагати іншим у критичних ситуаціях. Підтримка таких ініціатив є невід’ємною складовою нашої місії щодо розвитку спорту та освіти в Україні", – зазначили у фонді Favbet Foundation.