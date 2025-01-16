Семінар став важливим кроком у впровадженні європейських стандартів спортивної доброчесності в Україні. Учасники обговорили актуальні виклики, пов'язані з маніпуляціями спортивними змаганнями, договірними матчами та іншими порушеннями, що підривають довіру до спорту. Також обговорювалися ключові аспекти боротьби з корупцією, забезпечення чесної гри та дотримання етичних стандартів у спортивній сфері

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Фото Національна платформа доброчесності спорту

Подія об'єднала більш як 60 учасників та пройшов як онлайн, так і офлайн. Спікерами заходу виступили провідні українські та міжнародні експерти у сфері спортивної доброчесності.

Перший заступник Міністра молоді та спорту України Юрій Музика наголосив на важливості доброчесності як фундаментального принципу сучасного спорту. Також активну учать брав й президент НОК України Вадим Гутцайт, який наголошував на стратегічному кроці НОК України – затвердженні обов'язкового Кодексу доброчесності для всіх учасників олімпійського руху.

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Фото Національна платформа доброчесності спорту

Нагадаємо, що на сайті Національної платформи доброчесності спорту можна повідомити про випадки маніпулювання спортивними змаганнями, у тому числі анонімно.