Це перший в Україні масштабний приклад системного навчання першої допомоги для спортивної спільноти України. Масштабний проєкт підтримує фонд Favbet Foundation, який системно сприяє розвитку українського спорту та спортивної інфраструктури, соціальним та освітнім ініціативам в Україні та за її межами.

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Перший тренінг в межах проєкту відбувся 12 січня. Загалом протягом січня-лютого для 200 гімнастів/ок, атлетів/ок, дзюдоїстів/ок та інших представників спортивної спільноти будуть проведені 10 тренінгів. Протягом 8 годин учасники опановуватимуть навички, які можуть врятувати життя: навчатимуться зупиняти критичні кровотечі, надавати допомогу людині без свідомості, робити серцево-легеневу реанімацію тощо.

"Наша мета проста, але життєво важлива: аби якомога більше людей вміли надавати першу допомогу і були готовими діяти в екстрених ситуаціях. Сподіваємося, цей етап стане основою для того, щоб далі ще більше масштабувати ініціативу по всій країні. Дякуємо всім учасникам за мотивацію до навчання, а партнерам – за підтримку такого важливого проєкту", – зазначила директорка FAST Євгенія Згурова.



Фото FAST Перша допомога і спецпідготовка

"Цінність людського життя – перший пріоритет. В умовах агресивного воєнного стану ми бачимо критичну необхідність надати можливість українським спортсменам та тренерам отримати практичні навички з першої медичної допомоги за світовими акредитованими стандартами. Актуальні знання допоможуть врятувати життя в екстрених ситуаціях – як у військових умовах, так і при невідкладних станах здоровʼя та спортивних травмах. Підтримуючи цей проєкт, ми інвестуємо в безпеку і розвиток спортивної спільноти України, а також у формування культури відповідального ставлення до життя та здоров’я. Разом ми створюємо фундамент для сильного, освіченого й згуртованого суспільства", – прокоментували у Favbet Foundation.