Это первый в Украине масштабный пример системного обучения первой помощи спортивному сообществу Украины. Масштабный проект поддерживает фонд Favbet Foundation, системно способствующий развитию украинского спорта и спортивной инфраструктуры, социальным и образовательным инициативам в Украине и за ее пределами

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Первый тренинг в рамках проекта прошел 12 января. Всего за январь-февраль для 200 гимнастов, атлетов, дзюдоистов и других представителей спортивного сообщества будут проведены 10 тренингов. В течение 8 часов участники будут овладевать навыками, которые могут спасти жизнь: будут учиться останавливать критические кровотечения, оказывать помощь человеку без сознания, делать сердечно-легочную реанимацию и т.д.

"Наша цель проста, но жизненно важна: чтобы как можно больше людей умели оказывать первую помощь и были готовы действовать в экстренных ситуациях. Надеемся, что этот этап станет основой для того, чтобы дальше еще больше масштабировать инициативу по всей стране. Спасибо всем участникам за мотивацию к обучению, а партнерам – за поддержку столь важного проекта", – отметила директор FAST Евгения Згурова.



Фото FAST Первая помощь и спецподготовка

"Ценность человеческой жизни – первый приоритет. В условиях агрессивного военного положения мы видим критическую необходимость предоставить возможность украинским спортсменам и тренерам получить практические навыки первой медицинской помощи по мировым аккредитованным стандартам. Актуальные знания помогут спасти жизнь в экстренных ситуациях как в военных условиях, так и при неотложных состояниях здоровья и спортивных травмах. Поддерживая этот проект, мы инвестируем в безопасность и развитие спортивного сообщества Украины, а также в формирование культуры ответственного отношения к жизни и здоровью. Вместе мы создаем фундамент для сильного, образованного и сплоченного общества", – прокомментировали Favbet Foundation.