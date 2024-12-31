У межах спортивного заходу пройшли змагання з "Борцівського баскетболу" для трьох вікових груп: 6-7 років, 8-11 років та 12-14 років, а також другий турнір "Боротьба за пасок". Цей формат дозволив дітям не лише позмагатися, а й розвинути свої фізичні якості.

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"Дитячий спорт – це фундамент, на якому будується сильне, здорове і впевнене в собі покоління. На таких майданчиках, як наша "Зимова Спартакіада", діти не лише змагаються, а й вчаться долати перешкоди, підтримувати одне одного та вірити у власні сили. Це більше, ніж спорт – це уроки життя, які вони пронесуть із собою назавжди", – Сергій Бобир, тренер SpartaBox.



Фото SpartaBox

Досвідчений український тренер Сергій Бобир – майстер спорту України міжнародного класу з боротьби самбо та бойового самбо, а також Майстер спорту України з дзюдо. Багаторазовий призер чемпіонатів та кубків світу. Упродовж 15 років був спортсменом національної збірної України. Має 19-річний тренерський стаж.



Фото SpartaBox

Favbet Foundation розвиває проєкт "Сильніші разом" у рамках масштабної ініціативи "Клуб Супергероїв". Ціль проєкту – створювати спортивні події, підтримувати спортивний розвиток українських дітей як фінансування безкоштовних спортивних секцій у Києві, відкритих для дітей військовослужбовців та вимушених переселенців.