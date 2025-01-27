Украину в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии представляли шесть теннисисток. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в четвертьфинал, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских теннисисток

Уроженку Одессы смогла переиграть Мэдисон Киз, которая в конце концов и стала чемпионкой. Благодаря этому результату Свитолина поднялась в рейтинге на три позиции и сейчас расположилась на 24-м месте.

Наибольший регресс претерпела Даяна Ястремская. Она одержала две победы на турнире, но из-за того, что защищала прошлогодний полуфинал, потеряла большое количество очков, опустившись на 39 ступенек.

Лидер национального рейтинга Марта Костюк потеряла место в топ-20, несмотря на выход в 1/16 финала. Также стоит отметить падение Леси Цуренко, которая впервые с 2010 года не участвовала в Australian Open.

Украинки в топ-150 мирового рейтинга

22. Марта Костюк – 2064 очка (-4 позиции)

24. Элина Свитолина – 1969 (+3)

48. Ангелина Калинина – 1171

72. Даяна Ястремская – 904 (-39)

111. Юлия Стародубцева – 705 (-11)

136. Дарья Снигур – 527 (+2)

147. Леся Цуренко – 490 (-28)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга также произошло несколько изменений. Победительница соревнований Мэдисон Киз поднялась на самое высокое в карьере седьмое место, а также в десятку лучших поднялась Паула Бадоса, которая переиграла Марту Костюк. Покинули же топ-10 Дарья Касаткина и Барбора Крейчикова.

Рейтинг WTA: топ-10