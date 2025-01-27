Прогресс Свитолиной и падение Ястремской: обновленный рейтинг WTA после окончания AO-2025
Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Главным среди них бесспорно был первый "мэйджор" 2025 года – Australian Open.
Украину в одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии представляли шесть теннисисток. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в четвертьфинал, сообщает 24 Канал.
Читайте также "Прямые угрозы": Киченок призналась, почему не пожала руку сопернице из Франции на AO-2025
Как изменились позиции украинских теннисисток
Уроженку Одессы смогла переиграть Мэдисон Киз, которая в конце концов и стала чемпионкой. Благодаря этому результату Свитолина поднялась в рейтинге на три позиции и сейчас расположилась на 24-м месте.
Наибольший регресс претерпела Даяна Ястремская. Она одержала две победы на турнире, но из-за того, что защищала прошлогодний полуфинал, потеряла большое количество очков, опустившись на 39 ступенек.
Лидер национального рейтинга Марта Костюк потеряла место в топ-20, несмотря на выход в 1/16 финала. Также стоит отметить падение Леси Цуренко, которая впервые с 2010 года не участвовала в Australian Open.
Украинки в топ-150 мирового рейтинга
- 22. Марта Костюк – 2064 очка (-4 позиции)
- 24. Элина Свитолина – 1969 (+3)
- 48. Ангелина Калинина – 1171
- 72. Даяна Ястремская – 904 (-39)
- 111. Юлия Стародубцева – 705 (-11)
- 136. Дарья Снигур – 527 (+2)
- 147. Леся Цуренко – 490 (-28)
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга также произошло несколько изменений. Победительница соревнований Мэдисон Киз поднялась на самое высокое в карьере седьмое место, а также в десятку лучших поднялась Паула Бадоса, которая переиграла Марту Костюк. Покинули же топ-10 Дарья Касаткина и Барбора Крейчикова.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 8956 очков
- Ига Швьонтек (Польша) – 8770
- Коко Гофф (США) – 6538
- Жасмин Паолини (Италия) – 5289
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 4893 (+2 позиции)
- Джессика Пегула (США) – 4861
- Мэдисон Киз (США) – 4789 (+7)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4095 (-3)
- Эмма Наварро (США) – 3709 (-1)
- Паула Бадоса (Испания) – 3608 (+2)