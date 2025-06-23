Ястремская поднялась в рейтинге WTA после турнира в Ноттингеме: какие места у других украинок
- Даяна Ястремская поднялась на 42-е место в мировом рейтинге после выхода в финал турнира WTA 250 в Ноттингеме.
- Элина Свитолина и Марта Костюк сохранили свои позиции на 14-й и 26-й местах соответственно, тогда как Ангелина Калинина и Дарья Снигур претерпели незначительный регресс.
В понедельник, 23 июня, женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение последней недели. Она выдалась очень насыщенной для Даяны Ястремской.
Одесситка пробилась в финал на турнире серии WTA 250 в Ноттингеме, где, к сожалению, не смогла завоевать трофей. Благодаря такому выступлению она несколько улучшила свои позиции, сообщает 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских теннисисток
Даяна поднялась на четыре ступеньки и теперь занимает 42-е место в мировом рейтинге. До возвращения в топ-40 ее отделяет всего 30 очков.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пропускала соревновательную неделю, а Марта Костюк вылетела с турнира в Берлине уже в 1/16 финала. Несмотря на это, они сохранили свои позиции и располагаются на 14-й и 26-й позициях соответственно.
Отметим, что минимальный прогресс в рейтинге продемонстрировала Юлия Стародубцева, а Ангелина Калинина и Дарья Снигур наоборот несколько опустились.
Украинки в топ-250 мирового рейтинга
- 13. Элина Свитолина – 3035 очков
- 26. Марта Костюк – 1736
- 42. Даяна Ястремская – 1312 (+4 позиции)
- 67. Юлия Стародубцева – 923 (+1)
- 107. Ангелина Калинина – 688 (-6)
- 163. Дарья Снигур – 451 (-7)
- 196. Александра Олейникова – 366 (-1)
- 234. Анастасия Соболева – 312 (+3)
Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, а десятку замыкает Эмма Наварро, которая дважды одолела Марту Костюк на прошлой неделе.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 11640 очков
- Коко Гофф (США) – 7899
- Джессика Пегула (США) – 6048
- Жасмин Паолини (Италия) – 4806 (+1 позиция)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4803 (-1)
- Мэдисон Киз (США) – 4669
- Мирра Андреева ("нейтральная") – 4636
- Ига Швьонтек (Польша) – 4618
- Паула Бадоса (Испания) – 3727 (+1)
- Эмма Наварро (США) – 3697 (-1)
Напомним, что на турнире в Ноттингеме Даяна Ястремская переписала историю украинского тенниса. Она стала первой украинкой, которая выходила в финал турниров на всех покрытиях.