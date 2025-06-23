Одесситка пробилась в финал на турнире серии WTA 250 в Ноттингеме, где, к сожалению, не смогла завоевать трофей. Благодаря такому выступлению она несколько улучшила свои позиции, сообщает 24 Канал.

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Как изменились позиции украинских теннисисток

Даяна поднялась на четыре ступеньки и теперь занимает 42-е место в мировом рейтинге. До возвращения в топ-40 ее отделяет всего 30 очков.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пропускала соревновательную неделю, а Марта Костюк вылетела с турнира в Берлине уже в 1/16 финала. Несмотря на это, они сохранили свои позиции и располагаются на 14-й и 26-й позициях соответственно.

Отметим, что минимальный прогресс в рейтинге продемонстрировала Юлия Стародубцева, а Ангелина Калинина и Дарья Снигур наоборот несколько опустились.

Украинки в топ-250 мирового рейтинга

13. Элина Свитолина – 3035 очков

26. Марта Костюк – 1736

42. Даяна Ястремская – 1312 (+4 позиции)

67. Юлия Стародубцева – 923 (+1)

107. Ангелина Калинина – 688 (-6)

163. Дарья Снигур – 451 (-7)

196. Александра Олейникова – 366 (-1)

234. Анастасия Соболева – 312 (+3)

Отметим, что в топ-10 мирового рейтинга произошли минимальные изменения. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, а десятку замыкает Эмма Наварро, которая дважды одолела Марту Костюк на прошлой неделе.

Рейтинг WTA: топ-10

Арина Соболенко ("нейтральная") – 11640 очков Коко Гофф (США) – 7899 Джессика Пегула (США) – 6048 Жасмин Паолини (Италия) – 4806 (+1 позиция) Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4803 (-1) Мэдисон Киз (США) – 4669 Мирра Андреева ("нейтральная") – 4636 Ига Швьонтек (Польша) – 4618 Паула Бадоса (Испания) – 3727 (+1) Эмма Наварро (США) – 3697 (-1)

Напомним, что на турнире в Ноттингеме Даяна Ястремская переписала историю украинского тенниса. Она стала первой украинкой, которая выходила в финал турниров на всех покрытиях.