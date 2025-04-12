Нигерийский вратарь Черноморца забил смешной автогол в матче за выживание в УПЛ: видео фэйла

Чиджоке Аниагбосо проводил свой лишь второй матч за одесситов. Несмотря на большое количество сейвов африканец запомнился решающим "самострелом", который оставил Черноморец без очков.

В эти выходные в чемпионате Украины 2024-2025 проходят матчи 24 тура УПЛ. На субботу были вынесены три встречи, среди которых была и битва между Оболонью и Черноморцем, сообщает 24 Канал.

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Роковая ошибка

Оба клуба ведут отчаянную борьбу за выживание или хотя бы не попадание в зону прямого вылета. Именно там находился Черноморец, который отставал от Оболони на три балла.

Одесситы активно начали матч. Свои моменты забить имели Безбородько, Ракицкий и Билошевский. Впрочем Оболони повезло больше, ведь на помощь киевлянам пришел вратарь гостей Аниагбосо.

На прошлой неделе нигериец дебютировал за Черноморец клиншитом против ЛНЗ. Но на этот раз Чиджоке стал автором курьезного автогола. После удара от Бычека мяч с линии ворот вынес Когут, но кипер в падении добил снаряд в собственные ворота.

Видео автогола Аниагбосо:

В дальнейшем Аниагбосо немало раз спасал Черноморец от второго пропущенного гола. Однако партнеры по команде так и не смогли отквитать ошибку нигерийца и не вырвали хотя бы ничью. После этой встречи Оболонь покинула опасную зону, поднявшись аж на 11 место.

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А вот положение Черноморца выглядит крайне плохо. Команда Кучера остается предпоследней с отставанием в три балла от Ворсклы. Еще и в придачу в последних шести турах команде предстоят матчи против Динамо, Шахтера и Александрии.