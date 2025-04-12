Цими вихідними в чемпіонаті України 2024-2025 проходять матчі 24 туру УПЛ. На суботу були винесені три зустрічі, серед яких була і битва між Оболонню та Чорноморцем, повідомляє 24 Канал.

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Фатальна помилка

Обидва клуби ведуть відчайдушну боротьбу за виживання або хоча не потрапляння у зону прямого вильоту. Саме там перебував Чорноморець, який відставав від Оболоні на три бали.

Одесити активно розпочали матч. Свої моменти забити мали Безбородько, Ракіцький та Білошевський. Втім Оболоні пощастило більше, адже на допомогу киянам прийшов воротар гостей Аніагбосо.

Минулого тижня нігерієць дебютував за Чорноморець кліншитом проти ЛНЗ. Але цього разу Чіджоке став автором курйозного автоголу. Після удару від Бичека м'яч з лінії воріт виніс Когут, але кіпер в падінні добив снаряд у власні ворота.

Відео автоголу Аніагбосо:

В подальшому Аніагбосо чимало разів рятував Чорноморець від другого пропущеного голу. Проте партнери по команді так і не змогли відквитати помилку нігерійця та не вирвали бодай нічию. Після цієї зустрічі Оболонь залишила небезпечну зону, піднявшись аж на 11 місце.

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А ось становище Чорноморця виглядає вкрай погано. Команда Кучера залишається передостанньою з відставанням у три бали від Ворскли. Ще і на додачу в останніх шести турах на команду чекають матчі проти Динамо, Шахтаря та Олександрії.