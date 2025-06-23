Укр Рус
Sport News 24 Другие виды спорта В результате массированной атаки на Киев разрушено здание спорткомплекса КПИ: видео
23 июня, 08:55
1

В результате массированной атаки на Киев разрушено здание спорткомплекса КПИ: видео

Денис Иваненко
Основні тези
  • В результате российской атаки на Киев разрушено здание спорткомплекса КПИ, содержавшее, в частности, бассейн, залы гимнастики и аэробики.
  • В Соломенском районе Киева зафиксировано повреждение бизнес-центра и учебного заведения, а в Шевченковском районе обвалился подъезд пятиэтажки, есть погибшие.

В ночь с 22 на 23 июня Россия в очередной раз совершила террористический акт, обстреляв мирные украинские города. Одной из главных целей был Киев.

В результате атаки, к сожалению, есть жертвы и разрушения инфраструктуры. В частности, был поврежден и спортивный объект, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

К теме Ночной обстрел Киева: ГСЧС показала последствия

Россияне разрушили здание спорткомплекса КПИ

После российского обстрела полностью сгорело здание спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского в Соломенском районе. В нем, в частности, располагались бассейн, залы гимнастики и аэробики.

К счастью, в этом объекте предварительно обошлось без жертв. На месте работают спасатели ГСЧС.

Как выглядит после обстрела спортивно-оздоровительный комплекс КПИ: смотрите видео

Отметим, что в целом только в Соломенском районе зафиксированы последствия российского удара в пяти локациях. В частности, известно о повреждении бизнес-центра и учебного заведения в этом районе Киева.

В Шевченковском же районе обвалился подъезд пятиэтажки. Уже известно о пяти погибших, спасательно-поисковые работы продолжаются.