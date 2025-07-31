В ночь на 31 июля российская армия нанесла удар по Киеву. В результате террористической атаки погиб 6-летний мальчик Матвей Марченко, который занимался каратэ.

Одна из российских ракет в Киеве попала в многоэтажный жилой дом. Под завалами погиб 6-летний воспитанник столичного клуба каратэ "Сен-Бин" Матвей Марченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.

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Что известно о погибшем 6-летнем каратисте?

Матвей был самым младшим в семье. Его старшие братья – Лев (12 лет) и Михаил (8 лет) тоже занимаются каратэ.

На место трагедии приехал его тренер Игорь Ефименко. По его словам, мальчик занимался уже полтора года. Матвей ответственно относился к тренировкам и был очень целеустремленным.

Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он как будто повзрослел и начал работать на результат. Как бы это не звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: "Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и перегнать своего брата Леву по медалям,

– рассказал тренер Матвея.

Мальчик был очень общительным и был своим даже со старшими учениками клуба каратэ "Се-Бин".

"Мама Матвея и папа гордятся своими еще двумя детьми, и я уверен всегда будут гордиться Матвеем, он был душой всех компаний, как среди сверстников, так и душой старшей группы, поскольку всегда тянулся к старшим и в первую очередь к брату", – добавил Игорь Ефименко.

Также стало известно, что Матвей скончался в машине скорой. Мальчика пытались реанимировать в течение двух часов. К сожалению, ребенка не удалось спасти.

Отметим, что враг ночью атаковал столицу Украины ракетами и дронами-камикадзе. Известно о 10 погибших. Еще 80 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что во время российской атаки пострадал дом ведущей 24 Канала Екатерины Соляр.