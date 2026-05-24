В Киеве из-за российского обстрела пострадал стадион "Динамо" из-за российского обстрела

Ночью россияне обстреливали Киев баллистическими и крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Обломки уничтоженных средств поражения упали на территории стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Арена киевлян получила повреждения. Фото с последствиями атаки обнародовал сам клуб в своем телеграм-канале.

Что произошло со стадионом Динамо в Киеве во время российского обстрела?

Россияне массированно атаковали Украину, применив десятки ракет и сотни БПЛА, большая часть которых были направлены на столицу.

Из-за падения обломков на стадионе "Динамо" разбито несколько окон, отбито облицовочную плитку, поврежден фасад административных зданий киевского клуба.

Клуб пока ограничился сообщением о факте разрушений. Зато донецкий Шахтер уже обнародовал заявление о российском обстреле.

Десятки пострадавших, погибшие, существенные повреждения гражданской инфраструктуры. Россия в очередной раз показала свое истинное лицо – лицо государства-террориста, что ежедневно несет боль, смерть и разрушения,

– написали "горняки" в соцсетях.

Что известно о последствиях обстрела Киева?

По состоянию на утро 24 мая, в столице власти сообщили о 56 пострадавших, 30 из них госпитализированы. Два человека погибли, спасатели продолжают разбирать завалы на месте попаданий.