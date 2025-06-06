Украинские легкоатлеты стали жертвами обстрела России: жуткие кадры из Луцка

Ночью 6 июня Россия осуществила массированный комбинированный обстрел Украины. Под ударом врага оказался и город Луцк.

Во время массированной атаки российские войска выпустили по городу 6 ракет и 15 шахедов. Один из ударов пришелся на отель, где остановилась часть украинских легкоатлетов, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

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Украинские легкоатлеты попали под обстрел

Среди целей, пораженных во время атаки, которая длилась с 1 до 6 часов утра, был отель "Мотор", где остановилась часть украинской команды, включая основной состав национальной сборной.

Среди спортсменов нет жертв и раненых.

Последствия атаки на Луцк: смотрите видео

Отметим, что это была одна из самых массированных атак на украинские города.