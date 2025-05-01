Россияне в Одессе уничтожили квартиру экс-игрока Черноморца: его сын чудом остался жив

Россия каждый день атакует мирные украинские города ракетами и ударными БПЛА. Накануне под массированным обстрелом в очередной раз оказалась Одесса.

В результате террористической атаки в ночь с 30 апреля на 1 мая погибли два человека и еще 15 получили ранения. В городе были повреждены жилые дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

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Пострадало жилье украинского тренера

Среди прочего в Одессе была уничтожена квартира наставника молодежной команды Руха Дениса Колчина. К счастью, никто из его родных не пострадал, хотя под большой угрозой был его старший сын, который по стечению обстоятельств не успел вовремя вернуться домой, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу львовского клуба.

"Этой ночью российский "шахед" попал в мою квартиру в Одессе. Она полностью разрушена, но, к счастью, никто не погиб. Мой старший сын не смог вовремя попасть домой и благодаря этому остался жив.

Поэтому попутно хочу поблагодарить наших воинов за то, что мы имеем возможность играть в футбол. Надо ценить, что мы можем работать и заниматься своим любимым делом", – сказал Колчин.

Справка. 47-летний Денис Колчин является уроженцем Одессы и воспитанником местного Черноморца. Во время игровой карьеры он выступал за "моряков" в течение шести лет, а также играл в составе Кривбасса, Металлиста, Николаева и Днестра.

Отметим, что молодежную команду "желто-черных" Денис Колчин возглавил в апреле 2024 года. Его сын, 19-летний Константин Колчин, является игроком Руха-2. Как и отец, он выступает на позиции центрального защитника.