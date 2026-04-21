"Часть жизни разрушена": известная легкоатлетка отреагировала на обстрел спорткомплекса в Сумах

Россияне обстреляли Сумы, нанеся серьезные повреждения спорткомплексу, где проходили легкоатлетические и другие соревнования. На военное преступление оккупантов отреагировала украинская бегунья, олимпийская призерка Анна Рыжикова.

Спортсменка обнародовала в своем инстаграме видео с последствиями обстрела. Рыжикова вспомнила, что тренировалась в этом легкоатлетическом манеже буквально за несколько часов до начала полномасштабного вторжения.

Смотрите также Россияне повредили спорткомплекс в Сумах, где проходил чемпионат Европы

Что Анна Рыжикова написала об уничтожении россиянами спорткомплекса в Сумах?

Рыжикова отметила, что гражданский инфраструктурный объект, по которому ударили россияне, был лучшей крытой легкоатлетической ареной Украины.

Трудно найти слова, чтобы описать боль от того, что наш дом превращен в руины. Годами это было не просто здание. Именно здесь мы получали свои первые победы. Эта арена была вторым домом, который принимал спортсменов со всех уголков Украины. Видеть ее такой – означает видеть, как часть нашей жизни разрушена,

– трогательно написала легкоатлетка.

Что рассказали об арене в Сумах в местном отделении НОК?

Как отмечает "Кордон Медиа", легкоатлетический манеж в Сумах открыли в 2002 году. Он был многофункциональной ареной, одной из ключевых в Украине.

Там проходило много соревнований украинского и европейского уровней. Тренировались дети. В этом году мы проводили там праздник олимпийского флага во время зимних Олимпийских игр. В целом манеж был тренировочной базой для спортсменов по десяти видам спорта. Здесь прошла часть и моей жизни. Очень больно,

– отметила председатель Сумского отделения НОК Елена Петрова.

Легкоатлетический манеж Сумского государственного университета получил повреждения из-за ночного обстрела города российскими "шахедами". Известно о 15 раненых людях в Сумах.