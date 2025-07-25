Легенда Бешикташа раскритиковал действия фанатов в матче против Шахтера

В матче квалификационного раунда Лиги Европы болельщики Бешикташа отличились дикими действиями. Они нападали на игроков и тренеров, а также выкрикивали оскорбления в сторону футболистов "орлов".

Бывший футболист "орлов" Огужан Озякуп поддержал игроков Бешикташа после болезненного поражения от Шахтера в Лиге Европы. Он осудил действия болельщиков, пишет 24 Канал со ссылкой на Fanatik.

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Экс-футболист защитил клуб

После игры игроки Бешикташа столкнулись с волной критики со стороны собственных болельщиков. Фанаты не сдерживались в высказываниях, а после финального свистка трибуны встретили команду громким свистом.

Огужан Озякуп высказался по этому поводу, защитив футболистов "орлов". Он отметил, что критиковать их неправильно, ведь это ничем не поможет.

Уничтожать игроков после первого матча сезона – неправильно. Что бы ни случилось, такие реакции никому не помогут,

– сказал Огужан Озякуп.

Его слова также раскритиковали фанаты.

Напомним, что в конце матча болельщики турецкого клуба также забросали Дмитрия Ризныка различными предметами и напали на тренерский штаб Шахтера.