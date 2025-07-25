Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо жестко раскритиковал игру полузащитника Шахтера Георгия Судакова после победы над Бешикташем в Лиге Европы. Он заявил, что разочарован выступлением футболиста, пишет 24 Канал со ссылкой на BLIK.

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Как Сабо оценил игру Судакова?

Экс-тренер киевлян настолько остался недоволен игрой лидера Шахтера, что даже отказался ее обсуждать и как-то комментировать его вклад в матче.

Прошу вас, не говорите мне больше о нем! Я его вообще не видел. О нем столько пишут журналисты, а по факту... Я не знаю, кому из зарубежных команд он может понравиться, чтобы его купили,

– сказал Йозеф Сабо.

Напомним, что в конце матча болельщики турецкого клуба забросали Дмитрия Ризныка различными предметами, а также напали на тренерский штаб Шахтера.