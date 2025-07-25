Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо жорстко розкритикував гру півзахисника Шахтаря Георгія Судакова після перемоги над Бешикташем у Лізі Європи. Він заявив, що розчарований виступом футболіста, пише 24 Канал з посиланням на BLIK.

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Як Сабо оцінив гру Судакова?

Екстренер киян настільки лишився незадоволений грою лідера Шахтаря, що навіть відмовився її обговорювати і якось коментувати його внесок у матчі.

Прошу вас, не кажіть мені більше про нього! Я його взагалі не бачив. Про нього стільки пишуть журналісти, а по факту... Я не знаю, кому із зарубіжних команд він може сподобатися, щоб його купили,

– сказав Йозеф Сабо.

Нагадаємо, що наприкінці матчу вболівальники турецького клубу закидали Дмитра Різника різними предметами, а також напали на тренерський штаб Шахтаря.