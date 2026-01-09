"Это опустошает": Баюл впервые рассказала, почему будет жить отдельно от дочери
- Оксана Баюл согласилась потерять право опеки над 11-летней дочерью из-за развода с Карло Фариной.
- Она попросила общественность не вмешиваться в частную жизнь во время развода.
- Фарина обвиняет Баюл в злоупотреблении алкоголем и плохом влиянии на ребенка, Баюл должна пройти курсы по управлению гневом.
Бывшая фигуристка Оксана Баюл прокомментировала бракоразводный процесс, во время которого согласилась потерять право опеки над 11-летней дочерью. Первая олимпийская чемпионка независимой Украины хочет, чтобы ее меньше обсуждали.
Баюл отказалась подтвердить или опровергнуть обвинения относительно плохого влияния на маленькую Софию. Зато попросила у подписчиков и журналистов уважения к частной жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу бывшей спортсменки.
Что сказала Баюл о разводе и отказе от ребенка?
Баюл сопроводила свое сообщение семейным фото, на котором она вместе с дочкой посещают детскую тренировку по хоккею.
Уверена, те, кто проходил через развод, знают, что этот длительный процесс опустошает. Это и так сложно, но когда речь идет о ребенке, нужно думать в первую очередь о нем. Как мать я прошу не вмешиваться в нашу личную жизнь, когда мы строим новое будущее,
– написала украинка.
Что известно об отказе Баюл от ребенка?
Оксана Баюл добровольно сообщила суду в США, что согласна жить отдельно от собственной дочери. Таким было требование итальянца Карло Фарины, за которым она была замужем с 2014 года.
Мужчина утверждает, что экс-фигуристка злоупотребляет алкоголем, позволяет себе расистские высказывания при ребенке, подстрекает Софию не ходить в школу, ведет себя манипулятивно и постоянно врет, пишет таблоид US Weekly.
Баюл еще и придется пройти курсы по управлению гневом. Видеться с 11-летней дочерью она сможет только с согласия Фарины и самой Софии.
Какая у Оксаны Баюл гражданская позиция?
Олимпийская чемпионка активно критикует украинских спортсменов, которые предали свою Родину. Она заявила, что война сорвала маски со многих ее коллег и знакомых.
В частности экс-фигуристка разнесла поведение боксера Василия Ломаченко, назвав его "тупым" из-за пророссийских высказываний.
Известного фигуриста и бывшего вице-президента украинской федерации фигурного катания Виктора Петренко, который выступает в российских шоу Татьяны Навки, Баюл считает предателем и "тварью".