"Это опустошает": Баюл впервые рассказала, почему будет жить отдельно от дочери

Бывшая фигуристка Оксана Баюл прокомментировала бракоразводный процесс, во время которого согласилась потерять право опеки над 11-летней дочерью. Первая олимпийская чемпионка независимой Украины хочет, чтобы ее меньше обсуждали.

Баюл отказалась подтвердить или опровергнуть обвинения относительно плохого влияния на маленькую Софию. Зато попросила у подписчиков и журналистов уважения к частной жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу бывшей спортсменки.

Что сказала Баюл о разводе и отказе от ребенка?

Баюл сопроводила свое сообщение семейным фото, на котором она вместе с дочкой посещают детскую тренировку по хоккею.

Уверена, те, кто проходил через развод, знают, что этот длительный процесс опустошает. Это и так сложно, но когда речь идет о ребенке, нужно думать в первую очередь о нем. Как мать я прошу не вмешиваться в нашу личную жизнь, когда мы строим новое будущее,

– написала украинка.

Что известно об отказе Баюл от ребенка?

Оксана Баюл добровольно сообщила суду в США, что согласна жить отдельно от собственной дочери. Таким было требование итальянца Карло Фарины, за которым она была замужем с 2014 года.

Мужчина утверждает, что экс-фигуристка злоупотребляет алкоголем, позволяет себе расистские высказывания при ребенке, подстрекает Софию не ходить в школу, ведет себя манипулятивно и постоянно врет, пишет таблоид US Weekly.

Баюл еще и придется пройти курсы по управлению гневом. Видеться с 11-летней дочерью она сможет только с согласия Фарины и самой Софии.

Какая у Оксаны Баюл гражданская позиция?