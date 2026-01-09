Баюл відмовилася підтвердити чи спростувати звинувачення щодо поганого впливу на маленьку Софію. Натомість попросила у підписників і журналістів поваги до приватного життя, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку колишньої спортсменки.

Що сказала Баюл про розлучення і відмову від дитини?

Баюл супроводила свій допис сімейним фото, на якому вона разом з донькою відвідують дитяче тренування з хокею.

Впевнена, ті, хто проходив через розлучення, знають, що цей тривалий процес спустошує. Це й так складно, але коли йдеться про дитину, потрібно думати в першу чергу про неї. Як мати я прошу не втручатися в наше особисте життя, коли ми будуємо нове майбутнє,

– написала українка.

Що відомо про відмову Баюл від дитини?

Оксана Баюл добровільно повідомила суду у США, що згодна жити окремо від власної доньки. Такою була вимога італійця Карло Фаріни, з яким вона була одружена з 2014 року.

Чоловік стверджує, що ексфігуристка зловживає алкоголем, дозволяє собі расистські висловлювання при дитині, підбурює Софію не ходити до школи, поводиться маніпулятивно та постійно бреше, пише таблоїд US Weekly.

Баюл ще й доведеться пройти курси з управління гнівом. Бачитися з 11-річною дочкою вона зможе лише за згодою Фаріни та самої Софії.

Яка у Оксани Баюл громадянська позиція?