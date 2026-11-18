В США поздравили первую олимпийскую чемпионку независимой Украины Оксану Баюл с днем рождения, но допустили курьезную ошибку. Вместо настоящей фотографии спортсменки опубликовали изображение, сгенерированное искусственным интеллектом.

16 ноября легендарной украинской фигуристке исполнилось 49 лет. По этому поводу на странице RocklandUSA в Facebook появился праздничный пост, который вместо поздравлений собрал немало замечаний от пользователей.

В США перепутали Оксану Баюл с искусственным интеллектом

В посте RocklandUSA упомянули об историческом достижении Оксаны Баюл – ее драматической победе на зимних Олимпийских играх 1994 года. Украинка тогда завоевала золотую медаль в женском одиночном фигурном катании, став первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины.

Однако внимание пользователей привлекло вовсе не содержательное поздравление. К публикации добавили изображение, созданное искусственным интеллектом, которое не было похоже на реальные фотографии легендарной фигуристки.

Читатели быстро заметили несоответствие и начали указывать на ошибку в комментариях. Несмотря на замечания, пост не исправили, а сгенерированное изображение осталось на странице.

Драматическая история первой олимпийской чемпионки Украины

Оксана Баюл родилась 16 ноября 1977 года в Днепре. Ее детство было непростым: родители развелись, когда девочке было всего два года, а в 13 лет она потеряла маму.

После этой трагедии будущая чемпионка осталась сиротой. Ее взяла к себе одесский тренер по фигурному катанию Галина Змиевская, которая помогла спортсменке продолжить карьеру.

Наибольшего успеха Баюл добилась на Олимпиаде-1994 в норвежском Лиллехаммере. Ее победа над американкой Нэнси Керриган стала настоящей спортивной драмой. Во время церемонии награждения даже произошел конфуз: организаторы не смогли найти гимн Украины и предложили включить советский гимн.

Помимо олимпийского золота, в копилке Баюл есть титул чемпионки мира 1993 года, а также серебряные медали чемпионатов Европы 1993 и 1994 годов.

После сенсационной победы на Олимпийских играх Баюл осталась в Лас-Вегасе, чтобы работать по контракту. Украинка стала любимицей местной публики, обретя большую популярность.