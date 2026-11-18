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16 листопада легендарній українській фігуристці виповнилося 49 років. З цієї нагоди на сторінці RocklandUSA у Facebook з'явився святковий допис, який замість привітань зібрав чимало зауважень від користувачів.

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У США переплутали Оксану Баюл зі штучним інтелектом

У дописі RocklandUSA згадали про історичне досягнення Оксани Баюл – її драматичну перемогу на зимових Олімпійських іграх 1994 року. Українка тоді здобула золоту медаль у жіночому одиночному фігурному катанні, ставши першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України.

Однак увагу користувачів привернуло зовсім не змістовне привітання. До публікації додали зображення, створене штучним інтелектом, яке не було схожим на реальні фотографії легендарної фігуристки.

Читачі швидко помітили невідповідність і почали вказувати на помилку в коментарях. Попри зауваження, допис не виправили, а згенероване зображення залишилося на сторінці.

Драматична історія першої олімпійської чемпіонки України

Оксана Баюл народилася 16 листопада 1977 року в Дніпрі. Її дитинство було непростим: батьки розлучилися, коли дівчинці було лише два роки, а у 13 років вона втратила маму.

Після цієї трагедії майбутня чемпіонка залишилася сиротою. Її забрала до себе одеська тренерка з фігурного катання Галина Змієвська, яка допомогла спортсменці продовжити кар'єру.

Найбільший успіх Баюл здобула на Олімпіаді-1994 у норвезькому Ліллегаммері. Її перемога над американкою Ненсі Керріган стала справжньою спортивною драмою. Під час церемонії нагородження навіть виник конфуз: організатори не змогли знайти гімн України та запропонували увімкнути радянський гімн.

Окрім олімпійського золота, у скарбничці Баюл є титул чемпіонки світу 1993 року, а також срібні нагороди чемпіонатів Європи 1993 та 1994 років.

Після сенсаційної перемоги на Олімпійських іграх Баюл залишилася у Лас-Вегасі працювати за контрактом. Українка стала улюбленицею місцевої публіки, здобувши велику популярність.