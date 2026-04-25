Украинка унизила россиянку на чемпионате Европы: победила и заставила слушать гимн

Украинская борчиха Оксана Ливач торжествовала на чемпионате Европы-2026 и заставила соперницу из России слушать гимн Украины. Ее победа стала не только спортивным, но и символическим ударом.

На пути к золотой медали Ливач одолела оппоненток из Швейцарии, России и Турции. Во время церемонии награждения украинка отметилась патриотическим жестом, информирует "Чемпион".

Каким был путь Ливач к "золоту"?

Украинка выступала на чемпионате Европы по вольной борьбе в Албании в весовой категории до 50 килограммов.

Ливач начала чемпионат Европы со схватки против швейцарки Свени Джунго (12:1), а в полуфинале уверенно победила бронзового призера чемпионата мира-2025, "нейтральную" Елизавету Смирнову (6:2).

В финальной схватке украинка одолела бронзового призера чемпионата мира-2025, турчанку Эвин Демирхан – разгромила ее со счетом 11:0 и принесла Украине первую победу на континентальном первенстве.

Символический жест на награждении

После финала украинка поднялась на высшую ступеньку пьедестала, заставив россиянку слушать гимн Украины во время церемонии награждения.

Сказала себе: после победы обязательно сделаю этот жест. Для меня это было в первую очередь для наших военных и для всех людей, которые сегодня стоят за Украину. Это как напоминание, что мы о них не забываем. Это о памяти, о благодарности и об уважении. И одновременно это моя гордость за страну. Я люблю Украину всем сердцем и хотела, чтобы эти слова увидел весь мир именно в этот момент,

– рассказала Оксана Ливач.

Во время награждения Ливач не только праздновала победу, но и подчеркнула свою позицию – в частности, патриотической надписью "Слава Украине" на руке и эмоциональной реакцией на государственный гимн.

"Золото" стало вторым подряд для украинской борчихи на европейском уровне. Также она завоевывала титулы 2019 и 2025 годов, а в 2020 и 2023 добавляла серебряные медали в этом дивизионе.