Такими их почти не видели: как выглядели жена и дочь Олега Блохина в 1989 году

В сети обсуждают видео за 29 апреля 1989 года, в котором впервые попала на экран легендарная семья. В студии собрались Олег Блохин, Ирина Дерюгина и их тогда еще шестилетняя дочь Ириша Блохина.

Знаменитое семейство снялось вместе в программе "До и после полуночи" на советском телевидении. Старое видео с участием Блохина, Дерюгиной и их дочери вызвало волну ностальгии среди пользователей, которые окунулись в воспоминания о конце 1980-х годов, передает 24 Канал.

О чем шла речь во время эфира?

В студии ведущий отметил, что участие маленькой Ириши Блохиной в таком выпуске было исключением – ее отец только на одну ночь прилетел из Австрии, а Дерюгина специально приехала из Киева, чтобы семья могла побыть вместе.

Главной темой разговора стал прощальный матч Олега Блохина, запланированный на 28 июня 1989 года в Киеве. Он объяснил, что хочет попрощаться именно с местной публикой и выступлениями за сборную СССР, не исключив при этом продолжение футбольной карьеры за рубежом.

Особое внимание уделялось семье: Блохин искренне говорил о трудностях совмещения профессионального футбола с семейной жизнью в советских реалиях, а также о различиях между советским и западным спортом.

Кто такая Ирина Дерюгина?

Ирина Дерюгина – одна из самых известных украинских гимнасток и тренеров всех времен. Родилась 11 января 1958 года в Киеве.

Дважды становилась абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике (1977, 1979) – обладательницей титула, что до сих пор остается одним из самых высоких в истории этого вида спорта. Неоднократная чемпионка Европы и победительница многочисленных турниров СССР.

После завершения карьеры спортсменки Дерюгина стала ведущим тренером Национальной сборной Украины по художественной гимнастике и вместе с мамой воспитала ряд чемпионок мира и Олимпиады. Она также является организатором ежегодных международных соревнований "Кубок Дерюгиной" в Киеве.

Кто такая Ириша Блохина?

Ириша Блохина – дочь Дерюгиной и легендарного футболиста. Уже с детства совмещала спорт и творчество.

После переезда семьи в Афины училась в колледже, занималась различными видами спорта и впоследствии начала работать как хореограф и тренер по спортивной гимнастике.

Позже получила музыкальное образование в США и даже снялась в нескольких голливудских проектах.

В 2011 году вернулась в Киев, работала с национальной олимпийской командой и стала известной благодаря участию в Евро-2012 как автор и исполнительница гимна турнира.



Ириша Блохина со своим отцом во время съемки программы "Великий футбол" в 2012 году/Фото Телеканал Футбол

Коротко об Олеге Блохине