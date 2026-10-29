Блохин не поехал на "Золотой мяч": появились подробности о состоянии легенды Динамо

Из тройки украинских обладателей "Золотого мяча" на церемонию в Лондоне в этом году не приехал только Олег Блохин. Другая легенда Динамо Игорь Беланов объяснил, почему его коллега остался дома.

На своей странице в Facebook Беланов поделился впечатлениями от гала-вечера, на котором триумфировал Гарри Кейн. Обладатель "Золотого мяча" 1986 года признал, что ему действительно не хватало Блохина.

Почему Блохин не поехал на "Золотой мяч"

Ранее Украинская ассоциация футбола уже сообщала, что препятствием для присутствия в британской столице бывшего тренера сборной Украины и "Динамо" стали проблемы со здоровьем.

Игорь Беланов уточнил, что он и Андрей Шевченко очень хотели, чтобы Блохин все же составил им компанию в театре "Палладиум".

Не хватало нашего Олега Блохина. Мы до последнего надеялись, что Олег Владимирович присоединится к нашей компании, но из-за неприятной простуды он решил отменить поездку в Лондон,

– пояснил Беланов.

Поэтому в ложе почетных гостей рядом с Христо Стоичковым, Гарри Линекером, Лотаром Маттеусом, Майклом Оуэном и другими выдающимися футболистами прошлых лет не хватало одного украинца.

Реакция Беланова на итоги "Золотого мяча"

Победитель главной индивидуальной премии в футболе 1986 года считал, что в этом году награда достанется Ламину Ямалю или Килиану Мбаппе. Но этот прогноз не оправдался.

Несмотря на это, Игорь Беланов согласился, что Гарри Кейн заслужил свой приз. Легенда украинского футбола сравнил образ нападающего "Баварии" с Джеймсом Бондом и назвал победу форварда "органичной в столице Соединенного Королевства".