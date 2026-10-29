Блохін не поїхав на "Золотий м'яч": з'явилися деталі про стан легенди Динамо

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На своїй сторінці у Facebook Бєланов поділився враженнями від гала-вечора, на якому тріумфував Гаррі Кейн. Володар Ballon d'Or 1986 року визнав, що Блохіна йому справді бракувало.

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Чому Блохін не поїхав на "Золотий м'яч"

Раніше Українська асоціація футболу вже повідомляла, що на заваді присутності у британській столиці колишнього тренера збірної України та Динамо стали проблеми зі здоров'ям.

Ігор Бєланов уточнив, що він та Андрій Шевченко дуже хотіли, щоб Блохін все ж склав їм компанію у театрі "Палладіум".

Бракувало нашого Олега Блохіна. Ми до останнього сподівалися, що Олег Володимирович доєднається до нашої компанії, але через неприємну застуду він вирішив скасував поїздку до Лондона– пояснив Бєланов.

Тож у ложі почесних гостей поряд з Христо Стоїчковим, Гаррі Лінекером, Лотаром Маттеусом, Майклом Оуеном та іншими видатними футболістами минулих років не вистачало одного українця.

Реакція Бєланова на підсумки "Золотого м'яча"

Переможець головної індивідуальної премії у футболі 1986 року вважав, що цьогоріч нагорода дістанеться Ламіну Ямалю або Кіліану Мбаппе. Але цей прогноз не справдився.

Попри це, Ігор Бєланов погодився, що Гаррі Кейн заслужив свій приз. Легенда українського футболу порівняв образ нападника Баварії з Джеймсом Бондом і назвав перемогу форварда "органічною у столиці Сполученого Королівства".