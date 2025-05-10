Бывший боевой медик спас жизнь игроку во время матча чемпионата Украины

В субботу, 10 мая, состоялся третий матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по футзалу. Львовская Энергия сыграла против киевского SkyUp Futsal.

Столичная команда обыграла львовян со счетом 6:4 в овертайме и повела в серии – 2:1. Во время матча произошло жуткое событие с участием игрока киевлян, сообщает 24 канал.

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Героический поступок

Поединок между Энергией и SkyUp был приостановлен. Причиной стало то, что во время противостояния игрок киевской команды Шаропиньо потерял сознание прямо на площадке.

Олег Чернецкий сразу бросился помогать бразильцу. Физиотерапевт львовян спас жизнь легионеру столичной команды.

Бывший боевой медик 125 отдельной бригады ТРО ВСУ мгновенно среагировал, определив наличие дыхания / сердцебиения в Шаропиньо. Вернул сознание похлопываниями, растираниями. С помощью воды и кислорода реабилитировал бразильца, которого забрала медицинская помощь на обследование сердца,

– говорится в сообщении АФУ.

В результате Шаропиньо смог встать и с помощью партнеров по команде покинул спортивную площадку.