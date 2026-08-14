Дорощук завоевал "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам в высоту

В пятницу, 14 августа, украинский спортсмен выступил в финале чемпионата Европы по прыжкам в высоту. Его главным соперником был легендарный Джанмарко Тамбери.

В английском Бирмингеме проходит чемпионат Европы по легкой атлетике. Как и три года назад, призером этих соревнований стал 25-летний спортсмен из Кропивницкого Олег Дорощук.

До попытки на высоте 2,30 метра дошли три атлета – украинец Олег Дорощук и итальянцы Маттео Сиоли и Джанмарко Тамбери, который является олимпийским чемпионом в Токио-2020.

Сиоли получил травму при первой попытке на высоте 2,30 метра и выбыл из борьбы с бронзовой медалью. В секторе остались только спортсмены, которые были призерами два года назад. Дорощук взял свою высоту с первой попытки, а Тамбери – со второй. Это дало преимущество украинцу.

Но на отметке 2,32 метра украинец упустил все три попытки, а Тамбери взял эту высоту со второй попытки

Что дальше на чемпионате Европы

Дорощук стал вторым украинцем, выигравшим более одной медали на чемпионатах Европы по прыжкам в высоту, проходящих под открытым небом. Два года назад он был третьим. Еще одним мультимедалистом является Андрей Проценко – обладатель аналогичного набора наград.

Единственным украинским чемпионом в этом виде программы остается Богдан Бондаренко. Свое "золото" он завоевал 12 лет назад.

На данный момент Украина завоевала две награды на ЧЕ-2026. Первая медаль принадлежит метателю молота, бронзовому призеру Михаилу Кохану.

Далее в программе соревнований запланированы еще несколько финалов с участием украинцев. В частности, выступят также Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.