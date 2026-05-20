"Есть сомнения, что иностранец может найти контакт": Федорчук о назначении Мальдеры
- Андреа Мальдера, новый тренер сборной Украины, должен быстро найти контакт с футболистами для успешного руководства.
- По мнению известного тренера Олега Федорчука, 55-летний итальянский специалист столкнется с трудностями во время выполнения этой задачи.
Новому рулевому сборной Украины Андреа Мальдери нужно в короткое время найти подход к подопечным. Футбольный эксперт объяснил, почему это важно и есть ли шансы на успех.
По словам Олега Федорчука, сейчас Андреа Мальдера находится в положении, когда за короткий промежуток времени нужно выполнить ряд важных задач. В интервью 24 Канала футбольный специалист объяснил, что ожидает рулевого "сине-желтых".
Что будет самым главным в начале каденции Мальдеры?
Олег Федорчук заявил, что 55-летний итальянский специалист должен решить непростую профессиональную задачу.
Специфика сборной заключается в том, что здесь прежде всего надо за короткое время установить психологический контакт с футболистами: найти понимание в каком они состоянии и то, какие слова нужно в это время говорить,
– сказал Федорчук.
Эксперт добавил, что в клубном футболе этот аспект выглядит несколько проще, поскольку там чаще применяется экономическое стимулирование. Было такое когда-то и в сборной Украины, но не сейчас.
У меня есть сомнения, что иностранец может за короткое время найти контакт со всеми футболистами. Это очень непросто,
– подытожил Федорчук.
Отметим, что уже в ближайшее время Андреа Мальдеру ожидает дебют на новой должности – товарищеские игры против Польши и Дании.
Оба спарринга будут иметь для сборной Украины статус выездных матчей. Поединок против Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. О продаже билетов на эту игру сообщил официальный сайт УАФ.
Со сборной Дании Украина встретится 7 июня. Этот товарищеский поединок примет стадион Nature Energy Park в городе Оденсе.
Что говорят другие специалисты о назначении итальянца?
Здесь мнения футбольных людей несколько разделились. Легендарный тренер Йожеф Сабо в комментарии для 24 канала заявил о недовольстве выбором УАФ. По его мнению, решение продиктовано дружескими отношениями Андреа Мальдеры и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.
Бывший центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов еще до официального назначения итальянского специалиста выражал значительно больший оптимизм. В интервью 24 Канала экс-футболист Шахтера назвал Андреа итальянского тренера лучшим вариантом из всех доступных.
Что дальше для сборной Украины?
- В сентябре сборная Украины начнет участие в новом сезоне Лиги наций. Во время жеребьевки наша команда попала в группу B2 с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.
- Матчи будут проходить в сентябре-ноябре 2026 года. В марте 2027 года начнется квалификация к Евро-2028.
- Финальная часть европейского первенства состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Уэльсе, Шотландии и Республике Ирландия.