По словам Олега Федорчука, сейчас Андреа Мальдера находится в положении, когда за короткий промежуток времени нужно выполнить ряд важных задач. В интервью 24 Канала футбольный специалист объяснил, что ожидает рулевого "сине-желтых".

Что будет самым главным в начале каденции Мальдеры?

Олег Федорчук заявил, что 55-летний итальянский специалист должен решить непростую профессиональную задачу.

Специфика сборной заключается в том, что здесь прежде всего надо за короткое время установить психологический контакт с футболистами: найти понимание в каком они состоянии и то, какие слова нужно в это время говорить,

– сказал Федорчук.

Эксперт добавил, что в клубном футболе этот аспект выглядит несколько проще, поскольку там чаще применяется экономическое стимулирование. Было такое когда-то и в сборной Украины, но не сейчас.

У меня есть сомнения, что иностранец может за короткое время найти контакт со всеми футболистами. Это очень непросто,

– подытожил Федорчук.

Отметим, что уже в ближайшее время Андреа Мальдеру ожидает дебют на новой должности – товарищеские игры против Польши и Дании.

Оба спарринга будут иметь для сборной Украины статус выездных матчей. Поединок против Польши состоится 31 мая во Вроцлаве. О продаже билетов на эту игру сообщил официальный сайт УАФ.

Со сборной Дании Украина встретится 7 июня. Этот товарищеский поединок примет стадион Nature Energy Park в городе Оденсе.

Что говорят другие специалисты о назначении итальянца?

Здесь мнения футбольных людей несколько разделились. Легендарный тренер Йожеф Сабо в комментарии для 24 канала заявил о недовольстве выбором УАФ. По его мнению, решение продиктовано дружескими отношениями Андреа Мальдеры и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко.

Бывший центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов еще до официального назначения итальянского специалиста выражал значительно больший оптимизм. В интервью 24 Канала экс-футболист Шахтера назвал Андреа итальянского тренера лучшим вариантом из всех доступных.

Что дальше для сборной Украины?