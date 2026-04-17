Шансы мизерные: легендарный украинский футболист не верит в успех бывшего клуба в ЛЧ
В полуфинале Лиги чемпионов нет слабых соперников, но фавориты уже вырисовываются. Олег Лужный считает, что шансы Арсенала на выход в финал минимальны.
Экс-игрок лондонского клуба поделился с 24 Каналом мыслями относительно решающей стадии турнира. По его словам, ключевую роль играет текущая форма команд.
Что сказал Лужный о полуфиналах ЛЧ?
Олег Лужный отметил, что на такой стадии турнира все команды примерно равны по классу. Именно поэтому предсказать победителя в каждой паре чрезвычайно сложно.
В полуфинале все равные команды. Трудно сказать, кто выиграет. Кто будет в хорошей форме на этот момент, тот и пройдет дальше,
– отметил Лужный.
По его словам, фактор физической и игровой готовности в конкретный момент станет определяющим в борьбе за выход в финал.
Шансы Арсенала
Отдельно Лужный высказался о шансах лондонского клуба, за который украинский защитник когда-то выступал. Он признал, что лондонцы не относятся к главным претендентам на трофей.
Я думаю, шансов у Арсенала мало, но небольшой процент есть,
– подчеркнул он.
Зато среди фаворитов украинец выделил Баварию и ПСЖ, назвав их сильными командами с большим потенциалом.
Напомним, в пифиналах Лиги чемпионов Бавария сыграет с ПСЖ, а Арсенал встретится с Атлетико.
Добавим, что Олег Лужный выступал за Арсенал в 1999–2003 годах, проведя более 100 матчей и выиграв вместе с клубом чемпионат Англии и Кубок страны.
Где сейчас Олег Лужный?
- Экс-футболист и тренер сейчас занимает должность председателя комитета профессионального футбола УАФ.
- Недавно журналист Игорь Цыганык сообщил, что Лужный может временно стать тренером сборной Украины.