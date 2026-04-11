В сборную Украины готовится вернуться звездный легионер
11 апреля, 21:10
В сборную Украины готовится вернуться звездный легионер

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Олег Плотницкий, один из лучших украинских волейболистов, возвращается в сборную Украины после длительной паузы и конфликтов.
  • Он планирует принять участие в Лиге наций и чемпионате Европы-2026, пытаясь усилить команду своим опытом и мастерством.

Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий объявил о возвращении в национальную команду. Звездный доигровщик планирует сыграть уже в 2026 году.

После длительной паузы и конфликтов в федерации один из лучших украинских волейболистов меняет решение. Игрок Перуджи готов снова помочь сборной Украины на международной арене, сообщает "Суспільне Спорт".

Что сказал Плотницкий?

Олег Плотницкий подтвердил, что вернется в состав сборной Украины уже в этом году. Волейболист заявил, что имеет договоренность с тренерским штабом и рассчитывает участвовать во всех турнирах, где его вызовут.

По словам игрока, он планирует сыграть и в Лиге наций, и на чемпионате Европы. При этом Плотницкий подчеркнул, что готов полностью отдаться выступлениям за национальную команду.

Важно, что еще в начале 2025 года волейболист завершил карьеру в сборной из-за конфликта с руководством федерации. Однако после разговоров с тренером позиции сторон удалось сблизить.

Что означает камбэк для сборной

Возвращение Плотницкого – серьезное усиление для Украины перед ключевыми турнирами. Команда проведет сезон в Лиге наций, а также выступит на чемпионате Европы-2026.

Экс-лидер сборной уже заявил, что хочет сыграть как можно больше матчей и помочь команде достичь результата. Его опыт и уровень игры могут стать решающими в борьбе с топ-соперниками.

Кто такой Олег Плотницкий?

  • Олег Плотницкий – один из сильнейших украинских волейболистов современности, выступающий на позиции доигровщика. Он является игроком итальянской Перуджи и ранее был капитаном сборной Украины.
  • В составе национальной команды Плотницкий выступал с 2017 по 2023 год, помог украинцам достичь исторического четвертьфинала чемпионата мира.
  • На клубном уровне он добывал трофеи в Италии и на международной арене, а также неоднократно признавался одним из лучших игроков турниров.