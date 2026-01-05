В конце 2024 года Юрий Гладырь потерял мать, которая жила в Украине. Волейболист не решился посетить похороны родного человека из-за опасений не вернуться в Польшу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Weszło.
Почему Гладырь отказался ехать в Украину во время войны?
41-летний спортсмен признался, что последний раз бывал на Родине перед началом полномасштабной войны. Гладырь грустит, что не смог приехать на похороны матери.
Мне нелегко смириться с тем, что я не могу вернуться домой, чтобы посетить мамину могилу и встретиться со знакомыми. К счастью, у меня есть друзья, которые работают в таких сферах, что могут выезжать из Украины и возвращаться обратно. Время от времени они меня посещают,
– рассказал Гладырь.
У бывшего волейболиста сборной Украины поинтересовались, что произошло, если бы он поехал в Украину. Гладырь сказал, что в таком случае не смог бы вернуться в Польшу к своей семье.
С тех пор как имею польское гражданство, я всегда въезжал на родину по польским документам. Показывал польский паспорт, авто зарегистрировано на поляка. После начала войны многие люди так делали, поэтому правила изменили, и теперь, несмотря на эти документы, в системе я все равно “светился” бы как Юрий, то есть гражданин Украины. Поэтому я бы не вернулся,
– сказал Гладырь.
Волейболист также сообщил, что его жена недавно ездила в Украину на похороны брата, который погиб на войне с россиянами.
Справка. Отметим, что Юрий Гладырь проживает в Польше с 2013 года, а польский паспорт получил в 2017 году.
Почему дочь Гладыря травили в Польше?
- Дочь Юрия Гладыря оказалась в центре скандала, который разгорелся в одном из варшавских лицеев. Одноклассники 15-летней Дарьи присылали ей сообщения с угрозами. Ученикам не нравилась украинская фамилия и акцент девушки.
- Девушка пожаловалась матери, которая обратилась к руководству лицея. Однако не получила должной реакции. Впоследствии инцидент с унижением дочери экс-игрока сборной Украины получил огласку через СМИ.
- На скандал отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который призвал польское руководство реагировать на случаи позорного отношения к украинке.
- В итоге руководство лицея отреагировало на скандал. Из учебного заведения отчислили одного из организаторов буллинга украинки. Впрочем, в лицее отрицали "межнациональный конфликт", назвав его "личностным".
- Юрий Гладырь пообещал довести дело до конца и добиться справедливого решения по делу.