В конце 2024 года Юрий Гладырь потерял мать, которая жила в Украине. Волейболист не решился посетить похороны родного человека из-за опасений не вернуться в Польшу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Weszło.

Читайте также В Польше травили дочь игрока сборной Украины: скандал получил неожиданную развязку

Почему Гладырь отказался ехать в Украину во время войны?

41-летний спортсмен признался, что последний раз бывал на Родине перед началом полномасштабной войны. Гладырь грустит, что не смог приехать на похороны матери.

Мне нелегко смириться с тем, что я не могу вернуться домой, чтобы посетить мамину могилу и встретиться со знакомыми. К счастью, у меня есть друзья, которые работают в таких сферах, что могут выезжать из Украины и возвращаться обратно. Время от времени они меня посещают,

– рассказал Гладырь.

У бывшего волейболиста сборной Украины поинтересовались, что произошло, если бы он поехал в Украину. Гладырь сказал, что в таком случае не смог бы вернуться в Польшу к своей семье.

С тех пор как имею польское гражданство, я всегда въезжал на родину по польским документам. Показывал польский паспорт, авто зарегистрировано на поляка. После начала войны многие люди так делали, поэтому правила изменили, и теперь, несмотря на эти документы, в системе я все равно “светился” бы как Юрий, то есть гражданин Украины. Поэтому я бы не вернулся,

– сказал Гладырь.

Волейболист также сообщил, что его жена недавно ездила в Украину на похороны брата, который погиб на войне с россиянами.

Справка. Отметим, что Юрий Гладырь проживает в Польше с 2013 года, а польский паспорт получил в 2017 году.

Почему дочь Гладыря травили в Польше?