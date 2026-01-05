Наприкінці 2024 року Юрій Гладир втратив матір, яка жила в Україні. Волейболіст не наважився відвідати похорони найріднішої людини через побоювання не повернутися в Польщу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Weszło.

Чому Гладир відмовився їхати в Україну під час війни?

41-річний спортсмен зізнався, що востаннє бував на Батьківщині перед початком повномасштабної війни. Гладир сумує, що не зміг приїхати на похорон матері.

Мені нелегко змиритися з тим, що я не можу повернутися додому, щоб відвідати мамину могилу й зустрітися зі знайомими. На щастя, в мене є друзі, які працюють у таких сферах, що можуть виїжджати з України й повертатися назад. Час від часу вони мене відвідують,

– розповів Гладир.

У колишнього волейболіста збірної України поцікавилися, що сталося, якби він поїхав в Україну. Гладир сказав, що у такому випадку не зміг би повернутися в Польщу до своєї родини.

Відколи маю польське громадянство, я завжди в’їжджав на батьківщину за польськими документами. Показував польський паспорт, авто зареєстроване на поляка. Після початку війни багато людей так робили, тому правила змінили, і тепер, попри ці документи, в системі я все одно “світився” б як Юрій, тобто громадянин України. Тому я б не повернувся,

– сказав Гладир.

Волейболіст також повідомив, що його дружина нещодавно їздила в Україну на похорони брата, який загинув на війні з росіянами.

Довідка. Зазначимо, що Юрій Гладир проживає у Польщі з 2013 року, а польський паспорт отримав у 2017 році.

Чому доньку Гладиря цькували у Польщі?