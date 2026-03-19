Правоохоронці розслідують справу, в центрі якої опинився відомий волейболіст Рамон Мартінес Гіон, повідомляє NL Times. Спортсмена звинувачують у злочинах сексуального характеру.

Що відомо про злочини волейболіста?

Ба більше, постраждалими є неповнолітні особи. За даними слідства, 35-річний Рамон міг мати контакт із великою кількістю дітей через соціальні мережі.

Волейболіст використовував додаток Snapchat, щоб знайомитися із неповнолітніми. Із нимми Мартінес Гіон спілкувався на теми сексуального характеру.

Постраждати від домагань нідерландського спортсмена могли десятки чи навіть сотні дітей. Також волейболіста підозрюють у насильстві щодо 10-річного хлопчика. Зазначимо, що Рамон народився у 1990 році в Амстердамі та вже у 2003-му розпочав професійну кар'єру.

Гравець виступав за майже 20 різних клубів з Батьківщини, а також Бельгії, Греції, Франції, Англії, Німеччини, Туреччини, Китаю та ОАЕ. З 2022 року Мартінес Гіон представляв клуб Динамо Драїсма з Нідерландів.

