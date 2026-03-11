На Паралімпійських іграх-2026 у Мілані і Кортіні Едлінгер виступає за команду Чехії і вже здобула для неї історичну медаль. А також наважилася розповісти про своє важке минуле, пише Laola 1.

Що сталося з паратлеткою Каріною Едлінгер?

Едлінгер розповіла пресі, що буквально за два тижні до золотого для себе виступу на Паралімпіаді в Пекіні була зґвалтована.

Як пише Kronen Zeitung, цей факт, схоже, вплинув на рішення спортсменки перейти зі збірної Австрії до Чехії.

За ці роки в австрійському спорті я пережила дуже темні часи. Я дуже, дуже страждала від цього. Зовні я була успішною, виграла все, що тільки можна, але як почувається така людина насправді – це зовсім інша історія,

– відверто розповіла Едлінгер.

Спортсменка, яка має ураження зору, зазначила, що пережила насильство і упродовж 14 тижнів проходила терапію. Повернутися до нормального стану їй допоміг собака, який супроводжує її у повсякденному житті. Деякі речі давалися дуже важко: вона не могла взагалі чути чи бачити слово "Китай", а також ніколи не дивилася на здобуту в Піднебесній золоту нагороду.

Як Едлінгер виступає на Паралімпіаді-2026 в Мілані і Кортіні?