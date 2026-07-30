"Он не Блохин": легенда Динамо вынес вердикт Пономаренко

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко оценил игру и перспективы игрока "бело-синих" Матвея Пономаренко. По его мнению, молодому форварду еще предстоит адаптироваться к требованиям и уровню матчей еврокубков.

По словам Саленко, Пономаренко никогда не был футболистом, который решал эпизоды благодаря индивидуальным проходам. Об этом он рассказал в интервью "Украинскому футболу".

Олег Саленко о Матвее Пономаренко

Зато его главным преимуществом является игра в штрафной площадке соперника.

Пономаренко – не Блохин. Он не может пробежать полполя и обвести трех-четырех игроков. Его козыри в другом. Он игрок штрафной площадки, где может прорвать оборону и забить, если получит качественную передачу,

– сказал Саленко.

Бывший нападающий также не считает, что у 20-летнего форварда появилась "болезнь звезды". По его мнению, разница между выступлениями в Украинской Премьер-лиге и еврокубках существенна, поэтому молодому футболисту нужно время для адаптации.

Не думаю, что у Матвея "болезнь звезды". Просто забивать в УПЛ и еврокубках – это разные вещи. Пока на уровне Лиги Европы Пономаренко теряется. Но нужно осваиваться, привыкать, расти. Добавить немного в скорости – и все будет хорошо,

– отметил он.

Напомним, в сезоне 2025/2026 Пономаренко стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 13 мячей. В июле 2026 года нападающий подписал новый долгосрочный контракт с Динамо, который будет действовать до лета 2031 года.

Ответный матч между ПАОКом и Динамо состоится 30 июля. После первой встречи преимущество у греческого клуба, который победил со счетом 3:2.

В случае победы по сумме двух матчей с ПАОК команда выйдет в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с победителем пары Андерлехт (Бельгия) – Гаммарбю (Швеция). Если же киевляне уступят, то продолжат выступление в третьем отборочном раунде Лиги конференций, где их соперником станет проигравший в противостоянии Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария).