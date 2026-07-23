Подопечные Игоря Костюка прибыли в польский город Люблин, чтобы сыграть первый матч второго раунда квалификации Лиги Европы. О результате этого матча рассказывает 24 Канал.

Динамо – ПАОК: как прошел матч

Уже на третьей минуте динамовцы разыграли комбинацию на левом фланге атаки. Все завершилось прострелом в центр от Владислава Дубинчака на Владимира Бражка – 1:0.

В течение некоторого времени киевляне владели инициативой. Так было даже после того, как на 13-й минуте при приеме мяча ошибся Кристиан Биловар, что помогло клубу ПАОК сравнять счет – 1:1.

Динамо – ПАОК – 2:3

Голы: Бражко, 3, Лонвейк, 77 – Константелиас, 13, Зафейрис, 38, Сантамария, 51

Еще до перерыва футболисты греческой команды сумели навязать представителям УПЛ свою игру. На 38-й минуте Владимир Бражко неаккуратно сыграл у собственной штрафной, чем вывел полузащитника Христоса Зафейриса один на один с Нещеретом – 1:2.

После перерыва почти сразу француз Баптист Сантамария дальним ударом увеличил разрыв в счете. На 77-й минуте счет сократил Джастин Лонвейк – 2:3

До конца матча киевляне имели несколько очень хороших моментов у ворот соперника, но отличиться не сумели. Два прекрасных момента не реализовал Матвей Пономаренко.

Динамо: что дальше в Европе

Ответный матч состоится 30 июля в Салониках. Начало встречи запланировано на 20:45 по киевскому времени.

Напомним, что киевский клуб попросил своих болельщиков не приходить на этот матч. Причина кроется в риске провокаций и конфликтов до матча, во время него и после финального свистка. "Бело-синие" просят с пониманием отнестись к решению, принятому из соображений безопасности.