Підопічні Ігоря Костюка приїхали до польського міста Люблін, щоб зіграти перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Про результат цього поєдинку розповідає 24 Канал.

Динамо – ПАОК: як зіграли

Уже на третій хвилині динамівці розіграли комбінацію на лівому фланзі атаки. Все завершилось прострілом у центр від Владислава Дубінчака на Володимира Бражка – 1:0.

Протягом певного періоду часу кияни володіли ініціативою. Було так навіть після того, як на 13 хвилині у прийомі м'яча помилився Крістіан Біловар, що допомогло клубу ПАОК зрівняти рахунок – 1:1.

Динамо – ПАОК – 2:3

Голи: Бражко, 3, Лонвейк 77 – Константеліас, 13, Зафейріс, 38, Сантамарія, 51

Ще до перерви футболісти грецької команди зуміли нав'язати представникам УПЛ нав'язати власну гру. На 38 хвилині Володимир Бражко неакуратні відіграв біля власного карного майданчика, чим вивів півзахисника Хрістоса Зафейріса віч-на-віч з Нещеретом – 1:2.

Після перерви майже одразу француз Баптіст Сантамарія дальнім ударом збільшив розрив у рахунку. На 77– хвилині рахунок скоротив Джастін Лонвейк – 2:3

До кінця матчу кияни мали кілька дуже хороших підходів до воріт суперника, але відзначитись не зуміли. Два прекрасні моменти не реалізував Матвій Пономаренко.

Динамо: що далі у Європі

Матч-відповідь відбудеться 30 липня у Салоніках. Старт поєдинку заплановано на 20.45 за київським часом.

Нагадаємо, що київський клуб попросив своїх уболівальників не приходити на цей матч. Причина криється у ризику провокацій і конфліктів до матчу, під час нього та після фінального свистка. "Біло-сині" просять із розумінням поставитися до рішення, ухваленого з безпекових міркувань.