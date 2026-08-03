В интервью на YouTube-канале Славы Демина спортсмен впервые рассказал подробности конфликта с Украинской федерацией спортивной гимнастики, разгоревшегося в 2025 году. Верняев утверждает, что в конечном итоге федерация отказалась от своего решения еще до начала судебного разбирательства.

Верняева отстранили на год

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев в октябре 2025 года получил письмо от Украинской федерации спортивной гимнастики об отстранении на один год.

По словам спортсмена, документ поступил через семь-восемь дней после завершения сборов, а основанием якобы послужило его поведение. В то же время Верняев убежден, что федерация допустила многочисленные процедурные нарушения.

После получения решения он обратился к юристу, который ранее помогал ему в допинговом деле. Специалист объяснил, что у спортсмена есть всего 21 день, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе шансов обжаловать отстранение практически не останется.

Продал квартиру, чтобы оплатить судебный процесс

Верняев рассказал, что из-за высокой стоимости рассмотрения дела был вынужден быстро продать квартиру примерно за 40 тысяч долларов. По его словам, жилье пришлось продать дешевле, чем планировалось, чтобы успеть собрать необходимые средства.

Гимнаст пояснил, что только подача документов в CAS обходится от одной до трех тысяч швейцарских франков. Кроме того, в случае начала рассмотрения стороны должны оплачивать расходы на судебный процесс, которые могли составить от 20 до 30 тысяч долларов, не считая гонораров юристов.

Несмотря на финансовые потери, спортсмен решил бороться за свою репутацию и право продолжить карьеру. По словам Верняева, его адвокат оценивал шансы на успех как практически стопроцентные из-за многочисленных нарушений со стороны федерации.

В итоге, как утверждает олимпийский чемпион, Украинская федерация спортивной гимнастики отказалась от своего решения еще до начала полноценного рассмотрения дела в CAS. Верняев заявил, что таким образом федерация избежала дорогостоящего судебного процесса, в котором, по его убеждению, у нее не было шансов на победу.

Напомним, ранее гимнаст обвинял украинскую федерацию в коррупции и беспорядке.