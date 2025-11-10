Украинская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Аргентине

В ночь с 9 на 10 ноября состоялся финал турнира серии WTA 125 в аргентинском Тукумане. В нем Александра Олейникова встречалась с египтянкой Маяр Шериф.

Это было второе очное противостояние между соперницами. Поединок длился почти два с половиной часа и завершился победой украинской спортсменки, пишет 24 Канал.

Как прошел матч Олейникова – Шериф?

Старт поединка выдался неудачным для уроженки Киева. Она проиграла четыре стартовых гейма, после чего совершила один брейк, но все же уступила – 3:6.

Украинка проиграла и стартовый гейм во второй партии на своей подаче, однако после этого перевернула игру и не оставила шансов сопернице. Александра выиграла этот сет и следующий с одинаковым счетом 6:2 и завоевала свой второй титул в карьере на уровне соревнований серии "челленджер".



Олейникова с трофеем / Фото из соцсетей турнира

Александра Олейникова – Маяр Шериф 2:0 (3:6, 6:2, 6:2)

К слову. Перед этим Олейникова и Шериф встречались между собой 2 сентября 2025 года в матче первого круга турнира в швейцарском Монтре. Тогда украинка также оказалась сильнее, победив в двух партиях – 6:3, 6:4.

Отметим, что в течение поединка Александра Олейникова сделала по одному эйсу и двойной ошибке, реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов и выиграла 7 из 12 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 95:82 в пользу украинки.

Что означает триумф Олейниковой на турнире в Тукумане?

Благодаря этой победе Олейникова завоевала второй в карьере титул турнира WTA 125. Перед этим она триумфовала в финале "челленджера" в итальянском Торино в сентябре.

По ходу турнира она отдала лишь две партии соперницам – в полуфинале и финале.

Победа на соревнованиях в Аргентине позволила киевлянке подняться на самое высокое место в мировом рейтинге в карьере. Она приблизилась к топ-100 и сейчас занимает 109-ю строчку.

