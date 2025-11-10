Українська тенісистка стала переможницею престижного турніру в Аргентині

У ніч з 9 на 10 листопада відбувся фінал турніру серії WTA 125 в аргентинському Тукумані. В ньому Олександра Олійникова зустрічалася з єгиптянкою Маяр Шеріф.

Це було друге очне протистояння між суперницями. Поєдинок тривав майже дві з половиною години та завершився перемогою української спортсменки, пише 24 Канал.

Як минув матч Олійникова – Шеріф?

Старт поєдинку видався невдалим для уродженки Києва. Вона програла чотири стартові гейми, після чого здійснила один брейк, але все ж таки поступилася – 3:6.

Українка програла й стартовий гейм у другій партії на своїй подачі, проте після цього перевернула гру й не залишила шансів суперниці. Олександра виграла цей сет і наступний з однаковим рахунком 6:2 та здобула свій другий титул у кар'єрі на рівні змагань серії "челенджер".



Олійникова з трофеєм / Фото з соцмереж турніру

Олександра Олійникова – Маяр Шеріф 2:0 (3:6, 6:2, 6:2)

До слова. Перед цим Олійникова та Шеріф зустрічалися між собою 2 вересня 2025 року в матчі першого кола турніру у швейцарському Монтре. Тоді українка також виявилася сильнішою, перемігши у двох партіях – 6:3, 6:4.

Зазначимо, що протягом поєдинку Олександра Олійникова зробила по одному ейсу та подвійній помилці, реалізувала 8 з 15 брейк-пойнтів і виграла 7 із 12 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 95:82 на користь українки.

Що означає тріумф Олійникової на турнірі в Тукумані?

Завдяки цій перемозі Олійникова здобула другий в кар'єрі титул турніру WTA 125. Перед цим вона тріумфувала у фіналі "челенджера" в італійському Торіно у вересні.

Протягом турніру вона віддала лише дві партії суперницям – у півфіналі та фіналі.

Перемога на змаганнях в Аргентині дозволила киянці піднятися на найвище місце світового рейтингу в кар'єрі. Вона наблизилася до топ-100 й наразі посідаю 109-ту сходинку.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк розповіла про переломний момент у своїй кар'єрі. Після цього вона по-іншому почала ставитися до тенісних матчів.