У п'ятницю, 7 листопада, зірковий спортсмен святкує свій 37-й день народження. Яких досягнень досягнув Олександр Долгополов на корті та чим наразі займається, розповідає 24 Канал.

Що відомо про кар'єру Долгополова?

Він народився в Києві у спортивній родині. Його батько був також тенісистом, а згодом став відомим тренером.

Олександр Долгополов-старший працював з багатьма українськими гравцями, зокрема, тренував фіналіста Ролан Гаррос-1999 Андрія Медведєва. А мати, Олена Долгополова, була професійною гімнасткою та навіть ставала призеркою чемпіонатів Європи.



Олександр Долгополов з батьками та молодшою сестрою / Фото з сімейного архіву

Вже з раннього дитинства Олександр також долучився до спорту. Він почав займатися тенісом і згодом виявилося, що має до нього хист, а його талант почав шліфувати батько.

Ближче до досягнення повноліття Долгополов почав демонструвати хороші результати на юніорському рівні. У 2005 році він дебютував у професійному турі.

У вересні 2006 року тенісист через кваліфікацію вперше пробився до основної сітки турніру рівня АТP, зігравши в першому раунді в Бухаресті. Того ж місяця 17-річний юнак дебютував у збірній України на Кубку Девіса.



Олександр Долгополов з батьком / Фото з сімейного архіву

Після цього у гравця настав спад, а проривним у кар'єрі став 2010 рік. Він вперше зіграв в основній сітці турнірів серії Grand Slam і піднявся у топ-100 світового рейтингу.

На початку 2011 року Олександр став першим українцем за останні 15 років, який дійшов до чвертьфіналу Australian Open. Завдяки цьому він опинився на 39 місці світового рейтингу та став першою ракеткою України.

Згодом Долгополов дійшов до першого фіналу на рівні ATP-туру, а також виграв парний "тисячник" в Індіан-Веллсі. Його результати були доволі стабільними й він постійно доходив до пізніх стадій турнірів і піднявся у топ-20 світового рейтингу.

Того ж року Олександр виграв свій перший трофей в Умазі. У вирішальному матчі він здолав зіркового хорвата Марина Чилича – 6:4, 3:6, 6:3.



Долгополов з першим трофеєм рівня ATP / Фото Getty Images

Таких результатів він досягав у фірмовому творчому стилі, шокуючи фанатів шаленими підкрутками, за що його навіть називали "тенісним Мессі". Через це українець часто травмувався й неодноразово переривав виступи, пошкоджуючи сухожилля та зап’ястя.

На жаль, через травми кар'єра Олександра Долгополова виявилася достатньо короткою. Востаннє він виходив на корт навесні 2018 року, коли поступився Новаку Джоковичу.

Український тенісист довго намагався повернутися, але цього так і не сталося через проблеми зі здоров'ям. 1 травня 2021 року він у своєму інстаграмі оголосив про рішення зачохлити ракетку.

Це була незвичайна пригода тривалістю всього мого свідомого життя. На жаль, за кілька років та через кілька операцій на кисті, я не зміг повернутися на той рівень, який потрібен для виступів там, де я себе бачу. А грати з обмеженнями та болем не бачу сенсу. Сподіваюся, вам було цікаво стежити, бо мені було неймовірно цікаво грати у свій теніс,

– написав спортсмен.

Що відомо про тенісну спадщину Долгополова?

Загалом на професійному рівні провів 422 матчі, в яких здобув 221 перемогу.

В одиночному розряді виграв три титули на рівні ATP-туру.

Найвища позиція у кар'єрі – 13 місце (січень 2012 року).

Двічі закінчував сезон у топ-20 світового рейтингу.

Здобув десять перемог за кар'єру над тенісистами з топ-10 світового рейтингу, зокрема двічі перемагав Рафаеля Надаля.

Чим займається Долгополов після завершення кар'єри?

Завершивши кар'єру тенісист розпочав бізнес з дизайну й оренди нерухомості. Початок повномасштабного вторгнення спортсмен застав у Туреччині, куди поїхав відпочивати із родиною, але одразу вирішив, що потрібно повертатись та допомагати рідній країні.

Він добровольцем долучився до війська навесні 2022 року. Олександр проходив навчання за кордоном, після чого став аеророзвідником в багатопрофільному підрозділі ГУР, а згодом опинився у Сухопутних військах ЗСУ.

На початку березня 2025 року Долгополов в інтерв'ю Spiegel зауважив, що його життя змінилось кардинально. Колишній тенісист наголосив на тому, як спортивний досвід допомагає йому на фронті.

Теніс підготував мене до війни. Навички, необхідні як спортсмену, так і солдату, схожі: ви маєте вміти швидко реагувати, концентруватися й адаптуватися до нових ситуацій. Я намагаюся зберігати спокій, повністю зосередитися на своїй операції та увійти у своєрідний стан потоку. Це означає, що я відгороджуюся від усього, що мене оточує, і зливаюся зі своїм завданням так, щоб кожен рух був легким і плавним. Це допомагає нагадати собі, що будь-яка втрата концентрації може коштувати мені життя. Це загострює мої рецептори,

– сказав Долгополов.



Олександр Долгополов / Фото з інстаграму колишнього тенісиста

Також вже у статусі військового експерша ракетка України став автором спеціального спортивного курсу "Життя на пульсі 150" для воїнів і цивільних, які готуються до мобілізації. Він записав шість відео на ютуб-каналі Сухопутні війська України, які розбиті на три частини.

Перша частина – присвячена фізичним тренуванням до проходження базової загальновійськової підготовки.

Друга частина – для тих, хто вже перебуває на БЗВП.

Третя частина – про те, як підтримувати фізичну форму вже під час виконання бойових завдань.

Ідея циклу цих відео виникла, коли у спілкуванні з інструкторами, військовослужбовцями я став часто чути від них про отримані травми. Я, як спортсмен із досвідом, добре розумію основну причину травм – це неналежна фізична підготовка. Але я добре знаю, як це змінити, як підготуватися до життя на пульсі 150,

– розповів Долгополов.

Наразі Олександр Долгополов є бійцем 425-го окремого батальйону безпілотних систем "ОЧІ". Він по можливості проводить майстер-класи для дітей, зокрема, у жовтні в Сумах, адже несе службу на цьому напрямку, а також доносить правильні меседжі за кордон, розповідаючи правду про російсько-українську війну.

Раніше 24 Канал розповідав про відомих спортсменів, які змінили звичне екіпірування на мультикам і піксель. Серед них, зокрема, є й ще один український тенісист – Сергій Стаховський.