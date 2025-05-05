Харлан дебютировала как тренер на Гран-при по фехтованию

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан дебютировала в роли тренера. Это произошло на Гран-при по фехтованию на саблях.

На выходных в Сеуле состоялся этап Гран-при по фехтованию на саблях. Олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые приняла участие как тренер, пишет 24 канал со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

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Харлан дебютировала в роли тренера

Ольга помогала украинской команде на турнире.

Лучший результат среди украинок показала Алина Комащук – 13-я позиция. Елена Кравацкая стала 36-й, Александра Бондарь – 68-я, Юлия Бакастова – 107-я, Дарья Гонцова – 135-я.

Ольга Харлан и в дальнейшем планирует продолжать спортивную карьеру.

Отметим, что на Олимпиаде-2024 фехтовальщица завоевала индивидуальную "бронзу" и командную золотую медаль.