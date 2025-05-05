На вихідних у Сеулі відбувся етап Гран-прі з фехтування на шаблях. Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше взяла участь як тренерка, пише 24 канал з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

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Харлан дебютувала в ролі тренерки

Ольга допомагала українській команді на турнірі.

Найкращий результат серед українок показала Аліна Комащук – 13-та позиція. Олена Кравацька стала 36-ю, Олександра Бондар – 68-ма, Юлія Бакастова – 107-ма, Дар’я Гонцова – 135-та.

Ольга Харлан і надалі планує продовжувати спортивну кар'єру.

Відзначимо, що на Олімпіаді-2024 фехтувальниця виборола індивідуальну "бронзу" та командну золоту медаль.